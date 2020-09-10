شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الإسماعيلي .. أجاي يعود لتشكيل الأحمر في موقعة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود النيجيري جونيور أجاي لاعب الأهلي، لتشكيل الأحمر بنسبة كبيرة في مباراة الإسماعيلي المُقرر لها في الثامنة والنصف من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز ،وغاب أجاي عن تشكيل الأهلي في مباراة حرس الحدود الاثنين الماضي في الدوري التى فاز فيها الارد الأحمر بثنائية نظيفة ، وأن كان اللاعب قد حل فيها بديلاً وصنع هدفين لوليد سليمان وأجاي ، ليستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على الإستعادة باللعاب النيجيري في التشكيل الاساسي لمباراة الأسماعيلي الهامة والتي قد تشهد عدة تغييرات فنية في المباراة.

من ناحية أخرى ، ينتظم حسين الشحات، لاعب الفريق، فى تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام باستاد برج العرب، وحصل اللاعب على الضوء الأخضر بالمشاركة فى المشاركة فى المران الجماعى بعد أربعة أيام تقريباً حيث سيكون وقتها قد أنهى برنامج التأهيل الذى بدأه الثلاثاء قبل الماضى فى بداية راحلة العودة للملاعب عقب إجراء جراحة "الفناق" منذ ثلاثة أشهر وتحديداً يوم 21 يونيو الماضى. ويتابع الجهاز الفنى لفريق الاهلى حالة اللاعب بشكل مُستمر بالتنسيق مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.