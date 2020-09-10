شكرا لقرائتكم البرازيلى "رودولفو" مخططا للأحمال فى الجهاز الإسماعيلي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم مخطط الأحمال البرازيلى “رودولفو مايا” للجهاز الفنى للإسماعيلى والذى يقوده مواطنه “هيرون ريكاردو”وسبق للمدرب البرازيلى العمل مع ريكاردو فى الولاية الأولى له مع الدراويش موسم 2008-2009 وساهم فى قيادته لمباراة فاصلة على لقب الدورى ، ووصل “رودولفو” بصحبة ريكاردو صباح اليوم مقر النادى ، حيث غادرا مع الفريق للاسكندرية ، لمشاهدة مواجهة الأهلى من المدرجات ، على أن تبدأ مهمتما اعتبارا من اللقاء المقبل.

ويتمتع رودولفو بسيرة ذاتية مميزة بعد أن عمل بالدورى البرازيلى مع عدة فرق أبرزها فريق فيلانوفا وبالدورى السودانى ضمن صفوف فريق الهلال بجانب الأهلى القطرى والليبى ، وحصد مدرب الأحمال على عدة ألقاب منها الدورى السودانى لثلاث مرات بجانب وصافة الدورى المصرى مع الإسماعيلى.

وأعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق، ويضم كلا من، البرازيلى هيرون ريكاردو مديراً فنياً للدراويش، وأحمد العجوز مدرباً عاماً ومديراً للكرة، ومحمد حمص مدرباً، وسعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى.

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وأنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع البرازيلى هيرون ريكاردو لتولى الإدارة الفنية للفريق خلفا للفرنسى ديديه جوميز، بعدما وصل المدير الفنى البرازيلى فجر اليوم، الخميس، إلى مطار القاهرة الدولى قادما من بلاده لتوقيع العقود بصفة رسمية والانضمام للجهاز الفنى الحالى .

ريكاردو يمتلك سيرة ذاتية مميزة، حيث قاد النادى الإسماعيلى فى ولايتين سابقتين ونجح فى المنافسة على الدورى العام ولعب مباراة فاصلة أمام النادى الأهلى عام ٢٠٠٩، بجانب توليه العديد من الفرق العربية أبرزها الهلال السودانى ومواطنه المريخ والأهلى القطرى .

وتوجه مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بالاعتذار لجماهير ناديه عن سوء النتائج خلال الفترة السابقة مع وعد بمعالجة السلبيات من أجل تحسن النتائج، كما قرر تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وقبول اعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عقب الخسارة من المقاصة برباعية مقابل هدف فى الجولة السابقة للدورى، كما قرر تعيين أحمد العجوز مدرباً ومديراً للكرة ومحمد حمص مدرباً مع إستمرار سعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى فى تشكيل الجهاز الفنى المنتظر الاعلان عنه عقب إتمام التعاقد مع المدرب الاجنبى.