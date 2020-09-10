شكرا لقرائتكم الاتحاد ينجو.. السهلاوي ينقذ التعاون.. والفيحاء يودع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنقذ مهاجم التعاون محمد السهلاوي فريقه من الهبوط بعدما سجّل هدف الفوز لفريقه في شباك الفيحاء ليعيد الأخير لدوري الدرجة الأولى رسمياً، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في حين حقق ضمك فوزاً دراماتيكياً أمام ضيفه الفتح 4-3، وفي الاحساء حقق الاتحاد فوزاً هاماً أمام مضيفه العدالة 2-صفر ليضمن البقاء، في ختام مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الأربعاء.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم أنقذ المهاجم محمد السهلاوي فريقه التعاون من الهبوط بعد تسجيله هدفاً قاتلاً في شباك الفيحاء الذي رافق فريقي العدالة والحزم لدوري الدرجة الأولى.

وتقاسم الفريقان الأفضلية في الشوط الأول، حيث لاحت أولى الفرص للتعاون حينما أهدر مهاجمه هيلدون راموس هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي نيلدو ليحول الكرة بقدمه إلا أنها وجدت الحارس مسلم آل فريح الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الفيحاء سريعاً وكاد لاعبه البرتغالي آرسينو نونيز أن يسجل هدف السبق حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني ازدادت صعوبة المباراة على الفيحاء وتحديداً عند الدقيقة 69 حينما طُرد لاعبه البرازيلي آنجلو نيتو بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وكثّف التعاون هجومه وانتظر حتى الدقيقة 90+2 حينما تمكن مهاجمه البديل محمد السهلاوي من تسجيل هدف الفوز لفريقه بعدما حول عرضية زميله فهد الرشيدي بقدمه في شباك الفيحاء.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون الى 35 نقطة ليتقدم إلى المركز 11 وبقي الفيحاء على رصيده السابق 32 نقطة ليهبط رسمياً لدوري الدرجة الأولى.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة حقق ضمك فوزاً ثميناً أمام ضيفه الفتح 4-3 لينجو من الهبوط.

وسجّل أهداف ضمك الأرجنتيني زيلايا "6، 71" والجزائري ابراهيم الشنيحي "44" وعبدالله الجوعي 87، وسجّل أهداف الفتح محمد ناجي "45+2" والهولندي ميتشيل دي فريدي "58،84".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك الى 35 نقطة ليتقدم إلى المركز 12 بفارق نقطتين عن الفتح صاحب المركز 13.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن اتحاد جدة البقاء عقب فوزه أمام ضيفه العدالة 2-صفر.

وسجل هدفي الاتحاد مهاجميه فهد المولد 11"، والايفواري ويلفريد بوني "28"، ليرتفع رصيد الاتحاد الى 35 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر، وبقي العدالة على رصيده السابق 21 نقطة ليبقى في المركز الأخير.