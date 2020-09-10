فلاشينغ ميدوز: تييم يلتقي مدفيديف في نصف النهائي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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نيويورك: بلغ المصنف ثالثا عالميا النمسوي دومينيك تييم الدور نصف النهائي من بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية لكرة المضرب، إحدى البطولات الاربع الكبرى، للمرة الاولى في مسيرته ليضرب موعدا مع الروسي دانييل مدفيديف وصيف السنة الماضية، فيما ستتجدد "العدواة" بين الاميركية سيرينا وليامس والبيلاروسية فيكتوريا ازارنكا.

وتفوّق تييم على الاسترالي على أليكس دي مينور 6-1، 6-2 و6-4 في ساعتين واربع دقائق ليضرب موعدا مع مدفيديف المصنف خامسا عالميا الذي تفوق على مواطنه اندري روبليف 7-6 (8-6) و6-3 و7-6 (7-5).

وقال تييم المصنف ثانيا في البطولة "كان لدي شعور جيد منذ اللحظات الاولى للمباراة. شعرت ان المجموعة الاولى، خاصة عندما كسرت ارساله للمرة الثانية، كانت قوية وشهدت تبادلات طويلة للكرة".

وتابع "أعتقد أن المجموعتين الاولى والثانية تبدوان اسهل اذا نظرنا الى نتيجتيهما مما كانتا عليه فعلا".

ويسعى تييم للقبه الاول في البطولات الكبرى بعد خسارته نهائي رولان غاروس عامي 2018 و2019 ونهائي بطولة استراليا المفتوحة مطلع هذا العام، امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي أقصي من فلاشينغ ميدوز في ثمن النهائي بسبب ضربه احدى حكمات الخطوط بالكرة دون قصد.

ولم تكن الامور سهلة على مدفيديف في مواجهة مواطنه وصديق الطفولة روبليف حيث احتاج لساعتين و27 دقيقة لتخطي عقبة المصنف عاشر في البطولة.

وتقدم روبليف 5-1 في شوط كسر التعادل من المجموعة الاولى قبل ان يعود مدفيديف من بعيد ويحسمه 8-6.

وقال المصنف ثالثا في البطولة "في هذه اللحظات تشعر وكأنه عليك ان تقاتل من أجل كل نقطة، ولكن تعتقد أيضا أنك {حسنا، لقد خسرت هذه المجموعة ربما}".

وتابع مدفيديف الذي خسر نهائي العام الماضي أمام الإسباني المخضرم رافايل نادال في مباراة ماراتونية من خمس مجموعات "شعرت أنني قد أدخل في مأزق لذا كنت سعيدا جدا بالفوز في شوط كسر التعادل هذا".

ولدى السيدات، تأهلت المخضرمة وليامس المصنفة ثالثة إلى نصف نهائي فلاشينغ ميدوز للمرة الرابعة عشرة في تاريخها، بفوزها على البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا بمجموعتين مقابل واحدة 4-6 و6-3 و6-2.

وضربت وليامس موعدا مع ازارنكا وصيفة عامي 2012 و2013 التي تفوقت على البلجيكية اليز مرتنز بسهولة بنتيجة 6-1 و6-صفر.

وتسعى الأسطورة الأميركية إلى تحقيق لقبها السابع في البطولة الأميركية ومعادلة الرقم القياسي في البطولات الاربع الكبرى لدى السيدات التي تملكه الاسترالية مارغاريت كورت (24).

وبلغت وليامس نصف النهائي في نيويورك للمرة 11 تواليا في النسخ التي شاركت بها، وتوجت باللقب في الأعوام 1999 و2002 و2008 و2012 و2013 و2014، وخسرت في النهائي ثلاث مرات بينها آخر نسختين.

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وقالت المصنفة ثامنة عالميا بعد المباراة "كنت مرهقة في البداية. وشعرت بأن ساقيّ ثقيلتان، وبأني افتقر إلى الطاقة (...) لذا من الواضح أنني لا أستطيع أن أفعل ذلك إذا كنت أريد الاستمرار في الفوز".

وهي المرة الثالثة التي تفوز وليامس التي تحتفل في 26 الحالي بعيد ميلادها التاسع والثلاثين بمجموعتين لواحدة، بعد اليونانية ماريا ساكاري في ثمن النهائي ومواطنتها سلون ستيفنز الدور الثالث.

واضافت "نعم، الخبر السار هو أنني قادرة على لعب المباريات مرة أخرى (وهي بعمر 38 عاما)، ولكن يجب أن أجد طريقة لبدء مبارياتي بشكل أفضل".

ومر أكثر من ثلاث سنوات منذ فوز وليامس بلقبها الثالث والعشرين في البطولات الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة 2017، عندما كانت حاملا بابنتها أولمبيا.

ومنذ حينها بلغت نهائي البطولات الكبرى اربع مرات، خسرتها جميعها.

وعادت بيرونكوفا الى ملاعب الكرة الصفراء بعد غياب دام لثلاث سنوات بعد انجابها، وقالت عنها وليامس "لقد لعبت بشكل مذهل، لم أستطع فعل ذلك. بالكاد تمكنت من الفوز بمباراة عندما عدت، لذا هي مذهلة".

وتلتقي وليامس في المربع الذهبي مع ازارنكا حيث تسعى الاخيرة للثأر من الاميركية التي تفوقت عليها في نهائي فلاشينغ ميدوز عامي 2012 و2013.

وعن مواجة وليامس، قالت ازارنكا المصنفة اولى عالميا سابقا "أحب اللعب امام سيرينا، أعتقد أننا لعبنا إحدى أفضل المباريات، أقله في مسيرتي. نلتقي دائما في المناسبات الكبرى، كانت هناك معارك طاحنة. إنها إحدى اللاعبات التي تدفعني الى الامام وتجعلني لاعبة افضل".

وتابعت "أنا متحمسة لذلك، مر وقت منذ أن تواجهنا آخر مرة. أعتقد أن نصف نهائي غراند سلام مناسبة مختلقة كليا، ستكون منافسة مختلفة واتطلع قدما لذلك".

وتتفوق الاميركية على ازارنكا بـ18 انتصارا في المواجهات المباشرة مقابل اربع للاخيرة.

وبالعودة الى المباراة، احتاجت ازارنكا الى ساعة و13 دقيقة فقط للتفوق على مرتنز المصنفة 18 عالميا التي فشلت في الحفاظ على شوط ارسالها ولو مرة واحدة في اللقاء وفازت بنسبة 19 في المئة فقط من النقاط على ارسالها الثاني.

وقالت ازارنكا (27 عاما ) "كانت مباراة جيدة. شعرت وكأنني جعلت الملعب كبيرا بالنسبة لها اليوم، الامر الذي نجح فعلا".

وتسعى ازارنكا المصنفة 23 عالميا للقبها الثالث في البطولات الاربع الكبرى والاول منذ سبعة اعوام بعد لقبي استراليا المفتوحة عامي 2012 و2013.