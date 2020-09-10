خاص.. إكرامي الشحات ممنوع من الإعلام بأمر الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين طلب من إكرامي الشحات المشرف على مدربي حراس المرمي بالقطاع عدم الظهور في وسائل الإعلام المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي: "بيبو أيضًا طلب من إكرامي ضرورة الالتزام بقرار مجلس الإدارة الذي يمنع ظهور العاملين داخل القطاع في وسائل الإعلام إلا في أضيق الحدود وربما للضرورة فقط".

وأتم المصدر حديثه: "ظهور إكرامي الشحات في أكثر من برنامج تليفزيوني خلال الفترة الماضية وحديثه عن أزمة النادي مع رمضان صبحي ونجله شريف إكرامي تسبب في غضب محمود الخطيب رئيس النادي، والذي طلب من خالد بيبو ضرورة التزام الجميع بعدم الظهور التليفزيوني دون استثناء".