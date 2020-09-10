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الاتحاد الآسيوي يُخطر الأندية بإلغاء كأس العالم للأندية 2020

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أخطرت الاتحادات الأهلية بأنه تم إلغاء كأس العالم للأندية في الدوحة ديسمبر المقبل.

وأضافت صحيفة الشرق الأوسط وفقًا لمصادرها الخاصة أن نسخة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الصين صيف 2021 قد يكون الإلغاء مصيرها أيضا وذلك بسبب الأولمبياد وكوبا أمريكا.

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وفرضت جائحة والتي ضربت العالم منذ أواخر العام الماضي تقويمًا جديدًا على الأحداث الكبرى في العالم بين تأجيل وإلغاء.

وكان فريق الإنجليزي قد تُوجَ بالنسخة الماضية من البطولة والتي جرت في قطر بعد أن فاز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد.

وتجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ قد حسم بطاقة التأهل لمونديال الأندية هذا العام بعد أن فاز بلقب على حساب باريس سان جيرمان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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