الاتحاد الآسيوي يُخطر الأندية بإلغاء كأس العالم للأندية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
ذكرت تقارير صحفية سعودية أن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أخطرت الاتحادات الأهلية بأنه تم إلغاء كأس العالم للأندية في الدوحة ديسمبر المقبل.
وأضافت صحيفة الشرق الأوسط وفقًا لمصادرها الخاصة أن نسخة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الصين صيف 2021 قد يكون الإلغاء مصيرها أيضا وذلك بسبب الأولمبياد وكوبا أمريكا.
وفرضت جائحة كورونا والتي ضربت العالم منذ أواخر العام الماضي تقويمًا جديدًا على الأحداث الرياضية الكبرى في العالم بين تأجيل وإلغاء.
وكان فريق ليفربول الإنجليزي قد تُوجَ بالنسخة الماضية من البطولة والتي جرت في قطر بعد أن فاز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد.
وتجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ قد حسم بطاقة التأهل لمونديال الأندية هذا العام بعد أن فاز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان.
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