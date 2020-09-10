منافس جديد للأهلي وبيراميدز لخطف هداف المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية مغربية، اليوم الخميس، أن نادي الوداد البيضاوي المغربي دخل في مفاوضات رسمية من أجل ضم المهاجم أيوب الكعبي والذي رحل مؤخرًا عن فريق هيبي شينا فورشن الصيني.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن صاحب الـ27 عامًا عاد من جديد لاهتمامات الوداد بعدما لعب في صفوف الفريق البيضاوي خلال الموسم الحالي على سبيل الإعارة.

وكشفت الصحيفة، أن الوداد ينافس الثنائي المصري كلا من الأهلي وبيراميدز لجلب الهداف المغربي حيث عرضت إدارة القلعة الحمراء راتبًا يقدر بمليون و800 ألف دولار.

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في المقابل، قدمت إدارة بيراميدز راتبًا سنويًا يقدر بمليون و700 ألف دولار على أن تكون الصفقة مجانية.

ولعب أيوب الكعبي 14 مباراة مع الوداد في الموسم الحالي (2019 - 2020) استطاع من خلالها أن يسجل تسعة أهداف مقابل صناعة ثلاثة أهداف حاسمة.

جدير بالذكر أن الكعبي انتقل إلى صفوف هيبي شينا فورشن في سوق الانتقالات الصيفية لموسم (2018 - 2019) قادمًا من فريق نهضة بركان في صفقة قدرت بستة ملايين دولار.