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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:
أعلنت إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، تولي البرازيلي ريكاردو لكي يقود الإدارة الفنية للدراويش في الفترة المقبلة، بدلاً من الفرنسي ديديه جوميز والذي رحل لسوء النتائج.
وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قد قرر إقالة مدربه الفرنسي ديديه جوميز خلال الأيام الماضية قبل أن يتم تعيين أدهم السلحدار مؤقتًا ثم بعد ذلك تولى الثنائي محمد حمص وأحمد العجوز.
وبحسب الموقع الرسمي للإسماعيلي، فإن الجهاز الفني للفريق سيتكون من ريكاردو مدير فني، وأحمد العجوز مدرب عام والقائم بأعمال مدير الكرة، ومحمد حمص مدرب، وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى.
ومن المقرر أن يحضر المدرب البرازيلي مباراة الفريق أمام الأهلي والتي ستقام اليوم الخميس لحساب الجولة 26 من عمر دوري WE المصري.
المدرب صاحب الـ62 عامًا يقود الإسماعيلي في ولاية ثالثة بعد أن درب الدراويش في موسم 2008-2009 قبل أن يرحل للأهلي القطري، لكنه عاد من جديد في موسم 2014-2015 ليرحل بعدها إلى الأهلي شندي في السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر ولاية ثالثة.. الإسماعيلي يتعاقد مع ريكاردو رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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