تغييرات بالجملة على تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

يحل الفريق الأول بنادي الزمالك ضيفًا على نظيره سموحة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة دوري We المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة (يخصم 3 نقاط في نهاية الموسم)، بينما يتواجد سموحة في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

وسيلجأ باتريس كارتيرون مدرب الزمالك لإجراء 3 تغييرات في مباراة اليوم أمام سموحة، بالاعتماد على محمد أبو جبل في مركز حراسة المرمى بدلًا من محمود عبدر الرحيم "جنش"، ومحمد عبد الغني في مركز الظهير الأيمن بسبب إيقاف أحمد عيد (3 بطاقات).

كما سيعتمد على محمد حسن العائد من الإصابة في مركز الوسط بدلًا من فرجاني ساسي الموقوف بعد الحصول على 3 بطاقات صفراء.

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تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، محمد حسن، يوسف أوباما، محمد أوناجم، كاسونجو كابونجو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.