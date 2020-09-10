تقرير.. هل جاء موعد عودة بنفيكا للأمجاد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في البرتغال دائمًا ما يكون الصراع منحصرًا بين العملاقين بنفيكا وبورتو على الألقاب، لكن فريق الملقب بـ"النسور" يقوم بعملاً مميز في الميركاتو الحالي من سوق الانتقالات الصيفية.

بنفيكا هذا الموسم تغيرت سياسته بعض الشيء حول بيع نجومه إلا شراء لاعبين بارزين من أجل تعزيز الفريق للمنافسة محليًا ولما لا الوصول للأمجاد القارية بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين وتحديدًا في نسختي عامي (1961) و(1962).

خلال الفترة الماضية قام بنفيكا بميركاتو يعتبر تاريخيًا من حيث الأموال التي دفعت من خلال ضخ 80 مليون يورو لشراء سبعة لاعبين، ليصنف هذا الميركاتو بالأكبر من الناحية المادية لبطل البرتغال.

لكن كيف دعّم بنفيكا صفوفه.. وماذا ينتظر النسور من صفقات خلال الميركاتو الحالي؟

- خليفة سواريز الأغلى:

يعتبر أبرز صفقات بنفيكا قبل بداية الموسم الجديد من خلال ضم المهاجم الأوروجوياني الشاب داروين نونيز قادمًا من صفوف ألميريا الإسباني.

صفقة ضم صاحب الـ21 عامًا كلفت خزينة الحمر ما يقرب من 24 مليون يورو، لتكون الصفقة الأغلى لبنفيكا بعد ضم المكسيكي راؤول خيمينيز من أتلتيكو مدريد في موسم (2015 - 2016) حيث تم دفع 22 مليون يورو لصالح "الروخي بلانكوس".

صاحب الـ21 عامًا تم استقدامه من بنيارول الأوروجوياني في الصيف الماضي في صفقة قدرت بسبعة ملايين يورو إلا أن موسمه الأول في إسبانيا كان لافتًا بعدما شارك في 32 مباراة رفقة ألميريا ليسجل 16 هدفًا إلى جانب المساهمة في صناعة ثلاثة أهداف حاسمة.

ويعتبر المهاجم الشاب خليفة للثنائي الأبرز في أوروجواي لويس سواريز وإدينسون كافاني من أجل قيادة منتخب بلاده في الفترة المقبلة.

- صفقة برازيلية:

صفقة أخرى كانت بارزة في بنفيكا وهو ضم اللاعب البرازيلي إيفرتون قادمًا من فريق جريميو البرازيلي في صفقة كلفت الحمر لما يقرب من 20 مليون يورو لتصنف هذه الصفقة في الترتيب الثالث من حيث الأغلى داخل بنفيكا.

إيفرتون وجهته كانت مفائجة بعدما ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية الكبيرة لعل أبرزهم آرسنال وإيفرتون من بريميرليج إلى جانب عرضًا من الدوري الإيطالي وتحديدًا من نادي نابولي إلا أن صاحب الـ24 عامًا كان اختياره في النهاية لمشروع بنفيكا.

إيفرتون لديه مسيرة مع المنتخب البرازيلي، فكانت البداية الرسمية من كوبا أمريكا بالعام الماضي والتي شهدت تسجيله ثلاثة أهداف إلى جانب صناعة هدفين حاسمين.

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- خبرة بلجيكية:

بنفيكا استعان بلاعبًا يعتبر أحد الأعمدة الأساسية في منتخب بلجيكا بل بامتلاكه مسيرة قوية في الدوري الإنجليزي وهنا الحديث عن المدافع المخضرم جان فيرتونجن.

صاحب الـ33 عامًا رحل إلى بنفيكا بصورة مجانية بعد نهاية عقده مع توتنهام، حيث ارتبط المدافع البلجيكي بالانتقال لصفوف مانشستر سيتي إلا أن المفاوضات لم ترتق لصورة رسمية ليقع الاختيار على بنفيكا.

فيرتونجن انتقل إلى توتنهام قادمًا من فريق العاصمة آياكس في عام 2012، ليدون ظهوره الرسمي رفقة "السبيرز" في 315 مباراة، مقابل المشاركة دوليًا في 118 مباراة مع بلجيكا.

- انتظار كافاني:

صفقة من المنتظر حدوثها داخل أروقة "النسور" من خلال ضم الهداف الأوروجوياني المخضرم إدينسون كافاني بعد نهاية مسيرته رفقة باريس سان جيرمان.

مصادر في النادي البرتغالي كشفت في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي" أن إدارة بنفيكا ستقدم عرضًا ضخمًا من أجل ضم المهاجم صاحب الـ33 عامًا.

ويعتبر كافاني الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بعدما قاد الفريق الباريسي في 301 مباراة في جميع المسابقات ليسجل 200 هدفًا إلى جانب صناعة 43 هدفًا حاسمًا.

أما على الصعيد الدولي، فقد شارك كافاني رفقة منتخب أوروجواي في 116 مباراة ليسجل 50 هدفًا.

وسبق وأن حصل كافاني على ثلاث مرات على جائزة هداف الدوري الفرنسي والإيطالي بواقع مرتين مع باريس في موسم (2016 - 2017) بتسجيل 35 هدفًا، وموسم (2017 - 2018) بتسجيل 28 هدفًا إلى جانب لقب الهداف مع نابولي في موسم (2012 - 2013) من خلال إحراز 29 هدفًا.