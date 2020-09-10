الوداد يصارع الأهلي وبيراميدز لضم أيوب الكعبي وسط اهتمام تركي

بدأ نادي الوداد المغربي، التحرك بشكل رسمي من أجل ضم أيوب الكعبي لاعب نادي هيبي فورتين الصيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

المهاجم الدولي المغربي فسخ تعاقده مع النادي الصيني، بعد قضاء نصف موسم بين صفوفه.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية بدأ نادي الوداد التواصل مع أيوب الكعبي لضمه هذا

الصيف.

وأشار التقرير إلى أن الوداد ينافس الأهلي وبيراميدز بالإضافة إلى اهتمام تركي للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ27 عامًا.

وأضاف أن الأهلي عرض على الكعبي دفع مبلغ 1.8 مليون دولار أكثر من بيراميدز الذي عرض دفع 1.7 مليون

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دولار.

وبدأ الكعبي مسيرته مع النادي الرجاء المغربي، قبل أن ينتقل إلى نادي نهضة بركان، قبل أن يرحل صوب هيبي فورتين الصيني.

ولعب الكعبي في صفوف الوداد المغربي الموسم الماضي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من النادي الصيني.

وسجل الكعبي 9 أهداف وصنع هدفين بقميص هيبي فورتين الصيني.

وخلال فترته مع الوداد، نجح الكعبي في تسجيل 9 أهداف من بينهم 4 في دوري الأبطال.