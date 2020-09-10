اتحاد الكرة ينجح في تحصيل 70 مليون جنيه من الشركة الراعية

نجح مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، في تحصيل مبلغ 70 مليون جنيه من الشركة الراعية للجبلاية بعد تسوية مستحقات الاتحاد.
قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتسوية الأزمة التي حدثت أخيرًا مع الشركة الراعية لحقوق الاتحاد، وذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات جمعت بين أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارةشئون الاتحاد وقيادات الشركة، وتوجت بالاجتماع الأخير الذي شهد اتفاقًا بين السيدين عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري، وزكي عبدالحميد، العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة الراعية، على تسوية المستحقات السابقة، مما أنعش خزينة الاتحاد بجزء كبير من مستحقاته لدى الشركة.
كما اتفق الجانبان على توسيع إطار التعاون والشراكة بينهما، حيث توصلا إلى اتفاق جديد يقضي بتسويق خدمة تقنية VAR في مباريات المسابقات المحلية، وهو الاتفاق الذي من شأنه سيوفر على الاتحاد التكلفة المالية للتقنية الحديثة.
كان الاتحاد المصري سبق أن أعلن عن تحمله لنفقات تقنية VAR بهدف رفع مستوى المسابقات المحلية من خلال مشروع طموح يستهدف تملك أحدث أجهزة وأدوات التقنية بعد ثلاث سنوات وفق سياسة التملك التأجيري.
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