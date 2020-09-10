لاعبو رفع الأثقال ينتظرون رد القضاء في دعوتهم ضد محجوب والجهاز الفني

أعرب سعد أحمد محمد المدير الإدارى السابق للفرق القومية لرفع الأثقال عن حزنه من تجاهل اللجنة الأولمبية بقيادة هشام حطب لقرار المحكمة الرياضية بحل اتحاد الأثقال. وقال سعد: " مصر تنتظر حكمًا جديدًا بشأن ما حدث فى دورة الألعاب الأفريقية الماضية والتى تأكد خلالها تناول 6 اللاعبين للمنشطات وسيصدر الحكم بعد أولمبياد طوكيو 2021 وستكون أقل عقوبة إيقاف المشاركات القارية لمصر لمدة أربعة مواسم ". الألعاب الأفريقية الماضية والتى تأكد خلالها تناول 6 اللاعبين للمنشطات وسيصدر الحكم بعد أولمبياد طوكيو 2021 وستكون أقل عقوبة إيقاف المشاركات القارية لمصر لمدة أربعة مواسم ". وقال سعد :" الاتحاد قام بتزوير توقيع اللاعبين على استلامهم مكملات غذائية بقيمة 317 ألف جنيه ولكن لم يتسلم اللاعبون تلك المكملات، مشيرًا إلى أن لاعبى رفع الأثقال قاموا برفع دعاوى قضائية ضد محمود محجوب رئيس الاتحاد ومحمد موسى المدير الفنى للمنتخب ليستردوا المبلغ المذكور ولمعقابتهم على تزوير توقيعاتهم ".

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