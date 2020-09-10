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رودولفو مايا مخططا للأحمال في الإسماعيلي

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 انضم مخطط الأحمال البرازيلى "رودولفو مايا" للجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي والذى يقوده مواطنه " هيرون ريكاردو ".

 وسبق للمدرب البرازيلى العمل مع ريكاردو فى الولاية الأولى له مع الدراويش موسم 2008-2009 وأسهم

فى قيادته لمباراة فاصلة على لقب الدورى.

 ووصل "رودولفو" بصحبة ريكاردو صباح اليوم مقر النادى؛ إذ غادرا مع الفريق للإسكندرية، لمشاهدة مواجهة الأهلى من المدرجات، على أن تبدأ

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مهمتما اعتبارًا من اللقاء المقبل.

 ويتمتع رودولفو بسيرة ذاتية مميزة بعد أن عمل بالدورى البرازيلى مع فرق عدة أبرزها فريق فيلانوفا وبالدورى السودانى ضمن صفوف فريق الهلال بجانب الأهلى القطرى والليبى.

 وحصد مدرب الأحمال على ألقاب عدة منها الدورى السودانى لثلاث مرات بجانب وصافة الدورى المصرى مع الإسماعيلى.

 

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