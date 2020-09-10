اليوم.. «كاف» يحسم تأجيل دورى أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

يحسم المكتب التنفيذى بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) ، اليوم الخميس ، أمر تأجيل بطولة دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية بعدما شهدت الساعات الماضية اقتراحاً من الاتحاد المغربى بتأجيل المباريات لظروف تفشى وباء كورونا فى المغرب.

واستطلع مسؤولو الكاف آراء ممثلى الفرق الثمانية التى تأهلت لنصف نهائى البطولتين ففى دورى الأبطال صعد الأهلى والزمالك من مصر والوداد والرجاء من المغرب وفى الكونفيدرالية صعد حسنية أغادير ونهضة بركان من المغرب وبيراميدز من مصر وحوريا الغيني.

وعقد مسؤولو الكاف الاجتماع مع ممثلى الأندية الثمانية عبر الفيديو كونفرانس من أجل استطلاع آرائهم ، وشهدت الجلسة موافقة 6 أندية على الاقتراح المغربى بالتأجيل ورفض فريقى الزمالك وبيراميدز.

مثل الأهلى فى الاجتماع حنان الزينى مسؤول العلاقات العامة والتى شرحت فى البداية موقف ناديها وطالبت الاتحاد الأفريقى باحترام المواعيد المحددة سلفاً بإقامة مباراتى ذهاب نصف النهائى لدورى الأبطال يومى 25 و26 سبتمبر الجاري.

وبعد طرح الاقتراح المغربى وفقاً للظروف الحالية هناك وصدور قرار سيادى بمنع دخول أو خروج الفرق المغربية من أراضيها عادت حنان الزينى لمسؤولى الأهلى وعلى رأسهم محمود الخطيب.. حيث أكد الأهلى فى موقفه الرسمى أنه لا يمانع التأجيل طالما هناك ظروف قاهرة تمنع إقامة المباريات ووفقاً لما يراه الكاف منظم البطولة وهو صاحب القرار النهائى فى هذا الملف.

من جانبه ، أكد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الزمالك أن مسئولى الكاف وضعوا خيارين الأول هو استكمال الدور نصف النهائى والنهائى فى مواعيده الثابتة، أو تأجيل المباريات وكان التصويت على الاقتراح المغربى وهو مقترح من الاتحاد المغربى وليس الكاف.

وتابع :»الاتحاد المغربى يبحث عن مصلحة فرقه ويعمل بشكل احترافي، وبسؤالنا عن رأينا جاء الرفض بتأجيل المباريات والتمسك بخوض اللقاءات فى موعدها».

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وأكمل :»استفسرنا عن سبب التأجيل وإن كان لكورونا فأكدنا أن المسابقة المحلية مستمرة فى مصر بشكل طبيعى رغم وجود حالات كورونا ونخوض مباراة كل 3 أيام.. وبيراميدز هو الآخر تمسك بخوض المباريات فى موعدها».

وأشار امير مرتضى إلى أنه لا يفهم المنطق فى قرار الأهلى بتأجيل افريقيا فى الوقت الذى تمسك فيه بالعودة لبطولة الدورى فى موعده.

وتتجه النية لتأجيل المباريات بالبطولتين بعد موافقة أغلبية الأندية وتقديراً للظروف الصحية فى المغرب على أن تقام مباريات جولة الذهاب لنصف نهائى دورى الأبطال فى المغرب يومى 17 و18 أكتوبر المقبل بلقاء الوداد المغربى أمام الأهلى والرجاء المغربى أمام الزمالك.

وتقام جولة الإياب يومى 23 و24 أكتوبر المقبل فى مصر بينما تقام المباراة النهائية يوم 6 نوفمبر المقبل وسيتحدد الملعب وفقاً للفرق المتأهلة ففى حالة صعود فريقين من المغرب سيقام هناك ونفس الحال فى حال صعود الأهلى والزمالك سيقام فى مصر وفى حالة صعود فريق مصرى وآخر مغربى سيقام على أرض محايدة.

وبالنسبة لبطولة الكونفدرالية ستقام مرحلة نصف النهائى فى الدار البيضاء والرباط بالمغرب يوم 19 أكتوبر المقبل ويقام النهائى بالرباط يوم 26 من الشهر ذاته.