كشف مسئولو لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار السيد البنداري، أسباب حفظ الشكوى المقدمة ضد طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، وكذلك أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك.
قال مسئولو الانضباط، إن طلعت يوسف نفى التصريحات المنسوبة إليه بعد تغيير البروتوكول الطبي، واستخدام تحليل الدم بدلًا من مسحة كورونا؛ إذ نُسب إليه تصريحات قال فيها "ده تهريج".
وتابع مسئولو اللجنة: "أما أمير مرتضى فكتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعض التدوينات ولم تتضمن هجومًا وإنما توضيحًا لبعض الأمور بعد تغيير البروتوكول الطبي، كما أن تدوينة تقنية العار التيكتبها ليس بالضرورة أنه يقصد بها تقنية الفيديو، أو اتحاد الكرة، أو لجنة الحكام؛ لذا رأت اللجنة حفظ الشكوى ضده".
قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم تغريم السيد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، 100 ألف جنيه، وكل من السيد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، والسيد سمير حلبية، رئيس النادي المصري، 50 ألف جنيه لكل منهما.
كما قررت اللجنة تغريم كل من السيد عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي والسيد طارق يحي رئيس قطاع الناشئين بناديالزمالك والسيد طارق العشري المدير الفني السابق للنادي المصري والسيد سعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك 50 ألف جنيه لكل منهم.
كما تقرر إيقاف أمير عزمي، مدرب نادي مصر، 3 مباريات، وحسام حسان، المدير الإداري لنادي مصر، 5 مباريات، إضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه.
فيما رأت اللجنة توبيخ كل من: محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، وعدنان حلبية وطارق هاشم، عضوي مجلس إدارة النادي المصري، وخالد مهدي، مدير فريق الإنتاج الحربي، وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى، المشرف على فريق الزمالك، وطلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري.
كانت لجنة الانضباط والأخلاق عقدت اجتماعها الأخير؛ إذ استعرضت الشكاوى المقدمة في حق السادة المذكورين الذين أدلوا بتصريحات حملت إساءة لاتحاد كرة القدم والحكام.
كانت هذه تفاصيل خبر سر قرار الانضباط بحفظ شكوى الجبلاية ضد طلعت يوسف وأمير مرتضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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