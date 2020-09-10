عقد احترافى لمستقبل دفاع الإسماعيلي

قامم النادى الإسماعيلى بصفة رسمية بتوقيع عقد احترافى مع "عبد الله محمد عبد الله" مدافع فريق 2001 لمدة خمسة مواسم مقبلة.
ويشارك مستقبل الدراويش والذى بدأ مسيرته من مدرسة الكرة ويعد من مواليد 2002 بمحافظة الإسماعيلية ، و يشارك ضمن صفوف فريق 99 بعد تألقه بشكللافت للنظر واشادة مدربى القطاع بقدراته الفنية رغم صغر سنه.
شهد جلسة التوقيع المستشار محمد الكلية أمين الصندوق ، عضو مجلس الإدارة ، المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة النادى ،المشرف العام على قطاع الناشئين، الاستاذ محمدخلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.
يأتى ذلك ، فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان فى الحفاظ على الناشئين الواعدين ، تمهيدا للاعتماد على جهودهم فى المستقبل القريب.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت تجديد تعاقد عددا من الناشئين الواعدين من بينهم عصام مرزوق وإبراهيم حسن ومحمود عبد الله وحازم مرسى ومحمد نصر ومحمد عبد السميع وغيرهم.
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