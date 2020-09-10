انفراد.. دعوى قضائية جديدة تطالب اللجنة الأوليمبية بحل اتحاد الأثقال

أبدى سعد أحمد محمد، المدير الإدارى السابق للفرق القومية لرفع الأثقال، استياءه من تجاهل اللجنة الأولمبية بقيادة هشام حطب لقرار المحكمة الرياضية بحل اتحاد الأثقال.

وقال سعد فى تصريحات خاصة لـ الوفد: الاتحاد المصرى لرفع الأثقال لم يحل حتى الآن ولكنه مجمد فقط، وقامت اللجنة الأولمبية بتشكيل لجنة مؤقته لقيادة الاتحاد برئاسة محمد الدمرداش.. مشيرًا إلى أن المحكمة الرياضية عندما أصدرت حكمًا بحل الاتحاد،

طالبنا وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ الحكم، وكان الرد بأن اللجنة الأولمبية هى صاحبة الحق فى تنفيذ القرار.

وتابع: طلبنا من هشام حطب تنفيذ حكم الحل وتجاهلنا، بعد ذلك تواصلنا مع الشئون القانونية باللجنة الاوليمبية وقالوا لنا سوف نقوم بالرد عليكم بعد أسبوع، وبعد مرور وقت طويل ذهبنا مجددًا للشئون القانونية وكان الرد

أن الصيغة التنفيذية ضاعت، وقمنا بإرسال صيغة جديدة ولكن لم يتخذ أى قرار حتى الآن.

وأكد سعد أحمد محمد أنه سيقوم برفع دعوى قضائية يوم الأحد المقبل ضد هشام حطب يطالبه فيها بتنفيذ حكم المحكمة.

وأضاف سعد :محمود محجوب رئيس الاتحاد المجمد أوهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بحل الأزمة وعودة الاتحاد من جديد ولذلك اكتفت اللجنة بتجميد الاتحاد فقط ولكن من المستحيل عودة الاتحاد من جديد، لأنه قرار من المحكمة الرياضية والتحاليل أثبتت تناول اللاعبين للمنشطات.