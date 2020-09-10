رياضة | بيراميدز ينافس الأهلي والزمالك في صفقة كريم طارق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز ينافس الأهلي والزمالك في صفقة كريم طارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن تلقي كريم طارق نجم بتروجيت المعار إلى طلائع الجيش اتصالات من جانب مسئولي بيراميدز من أجل الحصول على خدماته في الموسم المقبل.

واقتحم بيراميدز المفاوضات بقوة مع كريم طارق في الساعات الماضية، حيث يبحث طارق عن فريق جديد في الموسم المقبل وذلك بعد أن استقر على الرحيل عن طلائع الجيش وقام بإبلاغ إدارة الفريق العسكري بهذه الخطوة.

وكان كريم طارق قد ارتبط بالإنضمام إلى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الفترة الماضية.

ويقدم كريم طارق آداءا رائعاً مع طلائع الجيش ويعيش حالة من التألق في ظل المستويات الفنية التي قدمها بالإضافة إلى انضمامه إلى منتخب مصر في الفترة الماضية.