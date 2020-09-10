رياضة | الاتحاد الإسباني يثير الشكوك حول انطلاقة الليجا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإسباني يثير الشكوك حول انطلاقة الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب خلاف بين رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم والاتحاد الإسباني في إثارة الشكوك حول المباراة الأولى في الموسم الجديد من المسابقة.

وذكرت عدة تقارير إعلامية في إسبانيا اليوم الأربعاء أن المباراة المقررة بين غرناطة وأتلتيك بيلباو بعد غد الجمعة قد تؤجل بسبب إصرار الاتحاد الإسباني على عدم إقامة مباريات يوم الجمعة.

وطالما أصر الاتحاد الإسباني على معارضته لإقامة مباريات في يوم الجمعة أو يوم الاثنين نظرا للتأثيرات المحتملة لذلك على الحضور.

ولم تكن تلك المخاوف قائمة لدى استئناف المنافسات بعد فترة التوقف في الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا، حيث كانت المباريات تقام بدون حضور جماهير، وبالتالي كان من الممكن إقامة مباريات في يومي الجمعة والاثنين.