رياضة | مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ميسي السبب في رحيل سواريز عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني في رحيل زميله الأورجوياني لويس سواريز بسبب العلاقة الوطيدة بينهما خلال السنوات الأخيرة.

كشف برنامج "شيرينجيتو" الإسباني عن أن إدارة برشلونة رأت ضرورة بيع اللاعب الأورجوياني، من أجل قطع العلاقة الوطيدة بينه وبين ميسي ما يسبب أزمات داخل غرف خلع الملابس بعدما انقلب ميسي على الإدارة.

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وتراجع ميسي عن قرار الرحيل من برشلونة وشارك في التدريبات الجماعية، برفقة فيليب كوتينيو، العائد حديثاً إلى صفوف البلوجرانا، بعد انتهاء فترة إعارته إلى بايرن ميونيخ الألماني.