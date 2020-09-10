رياضة | كاريلو: محظوظ باللعب للهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كاريلو: محظوظ باللعب للهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البيروفي أندري كاريلو نجم فريق الهلال، أنه محظوظ لوجوده داخل قلعة الزعيم، مبديا سعادته الكبيرة بحصد البطولات والأهداف المنشودة على جميع الأصعدة.

وقال كاريلو في تصريحات للقنوات الرياضية السعودية: "الدوري السعودي تنافسي وقوي ومرتاح وسعيد للغاية هنا".

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وأضاف "كنا مميزين وأحدثنا الفارق هذا الموسم، والعمل في الهلال على مستوى عالٍ من الاحترافية، ونحن نعكس الواقع داخل النادي بالإيجاب داخل الملعب".

وتابع كاريلو "الهلال يملك أكبر قاعدة جماهيرية بالسعودية، وهم من يجعلونك تستمتع، وكثير من الإعلام البيروفي يتكلم عن الحياة والكرة في المملكة، والحياة مختلفة هنا، لكني حزين لغياب الجماهير عن مشاركتنا في احتفالاتنا باللقب هذه المرة".

وأكمل "مهما تحدث الإعلام البيروفي فهذا لن يؤثر علي، وأتيت هنا لأحقق أهدافي ومازلت أريد حصد المزيد والمزيد فيما هو قادم".