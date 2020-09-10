رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك ضد سموحة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك ضد سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي الزمالك لتحقيق فوز جديد عندما يلتقي مع فريق سموحة اليوم الخميس 10 سبتمبر في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري العام.

ويتصدر عبد الله السعيد قائمة هدافي الدوري المصري حتى الآن برصيد 16 هدف، وبفارق 7 أهداف عن الوصيف محمد شريف مهاجم إنبي.

ويأتي الثنائي وليد سليمان وسيف الدين الجزيري في المركزين الثالث والرابع برصيد 8 أهداف.

قائمة هدافي الدوري المصري :-

1-عبد الله السعيد 16 هدف.

2-محمد شريف 9 أهداف.

3- وليد سليمان 8 أهداف.

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4- سيف الدين الجزيري 8 أهداف.

5- مصطفى محمد 7 أهداف.

6- والتير بواليا 7 أهداف.

7- أحمد سيد زيزو 6 أهداف.

8- حسام حسن 6 أهداف.

9- مروان حمدي 6 أهداف.

10- فادي فريد 6 أهداف.