رياضة | موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي النادي الاهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر مع فؤيق الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل 11 سبتمبر على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على حرس الحدود بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في الجولة الماضية، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد المكس.

ورفع المارد الأحمر رصيده إلى 68 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبفارق 17 نقطة عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني.

يذكر أن الفريق الأحمر يفصله فقط 8 نقاط عن تحقيق لقب بطولة الدوري المصري لهذا الموسم.