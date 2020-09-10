رياضة | لاعب وسط بترول أسيوط يجرى عملية الصليبي بنجاح

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعب وسط بترول أسيوط يجرى عملية الصليبي بنجاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى اللاعب أحمد ممدوح كيشو، لاعب وسط فريق بترول أسيوط، جراحة الرباط الصليبي، بنجاح، بأحد مستشفيات أسيوط، تحت إشراف الدكتور محمد عبد الحميد.

ويعد كيشو من أهم عناصر الفريق الأسيوطي، في دوري القسم الثاني، وكان قد تعرض للإصابة في المران المسائي خلال فترة الإعداد الحالية، قبل عودة مباريات الدور الثاني.

وكان اللاعب قد شارك في جميع مباريات الموسم الحالي، قبل فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، وسبق له اللعب في صفوف ناشئين الأهلي ودجلة، كما لعب لأندية إف سي مصر، والجونة، قبل الإنضمام لبترول اسيوط.