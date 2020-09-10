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رياضة | آخر مستجدات صفقة انتقال فينالدوم إلى برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر مستجدات صفقة انتقال فينالدوم إلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية مستجدات فى صفقة انتقال النجم الدولي الهولندي فينالدوم من صفوف نادي الإنجليزي لنظيره برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن اللاعب الهولندي الذي ينتهي عقده مع ليفربول الموسم المقبل يسعي بقوة إلى الانتقال لصفوف برشلونة هذا الصيف واللعب تحت قيادة مواطنه رونالد كومان.

وأضافت التقارير أن رونالد كومان يريد ضم فينالدوم هذا الصيف لتعزيز خط وسط النادي الكتالوني فى الموسم الجديد.

واختتمت التقارير حديثها أن ‏فينالدوم سيعود لمران ليفربول اليوم، وسوف يتحدث مع المدرب الألماني يورجن كلوب لايجاد طريقة خروج بالتراضي هذا الصيف.

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