رياضة | بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع مدرب الأهلي السابق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع مدرب الأهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز، حقيقة التفاوض مع المدرب الهولندي مارتن يول، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لتولي المهمة خلال الموسم القادم.

وتدور الشكوك حالياً، حول استمرار المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، بعد اهتزاز نتائج الفريق، والخسارة ضد الجونة والزمالك.

وأكد مصدر داخل بيراميدز أن مارتن يول خاض تجربة جيدة مع الأهلي، ويمتلك خبرة كبيرة.

Advertisements

وقال أن راتب يول الكبير يحول دون انتقاله إلى بيراميدز، حيث يتقاضى 3 ملايين يورو سنوياً".

وأشارت عدة تقارير صحفية، أن إدارة بيراميدز تفكر في الإطاحة بتشاتيشيتش، والاستعانة بمدير فني مصري.

من جهة أخرى، أعلن بيراميدز جاهزية نجمه عبد الله السعيد، للمشاركة في اللقاء المقبل ضد نادي المصري البورسعيدي، في الجولة 26 من الدوري المصري.

وانضم السعيد للقائمة المشاركة في المباراة، والتي ستقام يوم الغد الخميس في ملعب الدفاع الجوي.