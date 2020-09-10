رياضة | إنتر ميلان يصدم برشلونة برد قاطع

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يصدم برشلونة برد قاطع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي إنتر ميلان الإيطالي فكرة دخول مدافعه ستيفان دي فري في صفقات تبادلية مع برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة سبورت عن أن برشلونة حاول استغلال مفاوضاته مع إنتر ميلان بشأن لاعب وسطه التشيلي أرتورو فيدال، وقدم عرضا لضم المدافع الهولندي ستيفان دي فري البالغ 28 سنة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر ميلان وأخبرهم أن المدافع الهولندي ليس للبيع ويعتبر إحدى ركائز المدرب أنطونيو كونتي في الموسم الجديد.