رياضة | مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب بشكل كبير موعد إنطلاق مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2020/2021.

وستنطلق أولى مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز 2028/2021 يوم السبت المقبل 12 سبتمبر.

وتلعب يوم السبت المقبل ثلاث مباريات ضمن منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

بينما تلعب يوم الأحد 13 سبتمبر أربع مباريات أخرى ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

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يذكر أن نادي ريال مدريد ونادي برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية لن يتواجدون في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني الممتاز وذلك بسبب مشاركتهم في البطولات الأوروبية منذ أيام قريبة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني الممتاز يوم السبت المقبل كالآتي:

إيبار × سيلتا فيجو 4.00 مساءا

غرناطه × أتلتيك بلباو 6.30 مساءا

قادش × أوساسونا 9.00 مساءا