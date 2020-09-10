رياضة | الاتصالات يواجه اتحاد الشرطة وديا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتصالات يواجه اتحاد الشرطة وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الإتصالات، ضيفا على فريق اتحاد الشرطة، مساء اليوم الخميس على ملعب الشرطة بالعباسية، ضمن استعدادات الفريقان لعودة دوري القسم الثالث فى بداية الشهر المقبل.

وسبق للشرطة خوض مباريات، بدأها بالتعادل امام الدخان بهدف لكلا الفريقين، وتعادل امام الداخلية بثلاث أهداف لكلا منهما، وتعادل امام الترسانة بهدفين لكلا منهما، وخسر امام كوكاكولا بهدفين مقابل هدف، بينما بدأ الاتصالات تجاربه الودية بالتعادل السلبي امام الالومنيوم.

ولعب الفريقان كلاهما البعض فى الدوري العام موسم 2008-2009 وفاز الاتصالات بمباراة الدور الأول بهدف سجله اللاعب أحمد جعفر لاعب الزمالك والترسانة السابق وتعادل الفريقين بهدفين لكلا منهما فى مباراة الدور الثاني.

Advertisements

وواجه الفريقين كلاهما البعض فى القسم الثاني فى موسم 2016-2017، وفاز الاتصالات ذهابا وايابا بنفس النتيجة بهدفين مقابل هدف.

وواجه الفريقين كلاهما البعض فى القسم الثالث موسم 2018-2019، وتعادل الفريقين بهدف لكلا منهما فى مباراة الدور الأول، فاز الاتصالات فى مباراة الدور الثاني بهدف نظيف

ويستعد الشرطة لمواجهة بطا خارج ملعبه ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين بالمجموعة السادسة، بالقسم الثالث، بينما سيخرج الاتصالات، لمواجهة أكتوبر ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة، بالقسم الثالث.