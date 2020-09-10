رياضة | ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك مع سموحة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك مع سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الزمالك نظيره فريق سموحة اليوم الخميس 10 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري العام برصيد 32 نقطة، بينما يأتي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

ويأتي ترتيب الدوري المصري كالتالي :-

1- الأهلي 68 نقطة.

2- الزمالك 51 نقطة.

3- بيراميدز 45 نقطة.

4- المقاولون العرب 44 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 35 نقطة.

6- سموحة 32 نقطة.

7- إنبي 32 نقطة.

8- مصر المقاصة 30 نقطة.

Advertisements

9- الإنتاج الحربي 30 نقطة.

10- الإسماعيلي 30 نقطة.

11- الجونة 28 نقطة.

12- وادي دجلة 27 نقطة.

13- حرس الحدود 26 نقطة.

14- طلائع الجيش 26 نقطة.

15- أسوان 25 نقطة.

16- المصري 22 نقطة.

17- إف سي مصر 18 نقطة.

18- طنطا 17 نقطة.

يذكر أن نادي الزمالك سوف يُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية بطولة الدوري المصري بعد انسحابه من مباراة الأهلي في القمة بالدور الأول.