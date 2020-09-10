الامارات | رسمياً.. إلغاء كأس الاتحاد الآسيوي بسبب فيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. إلغاء كأس الاتحاد الآسيوي بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماعها عبر الفيديو اليوم، مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي الرديفة لعام 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. واشار الاتحاد القاري في بيان "في ضوء اللوجستيات لتنسيق المناطق الخمس في كأس الاتحاد الاسيوي، واستكمال مباريات المناطق، اتفقت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الاسيوي ان الجائحة أوجدت تعقيدات شكّلت قوة قاهرة، أدت بحزن إلى الغاء مسابقة 2020".

وكان عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر أشار الاربعاء في حديث لوكالة فرانس برس ان "اللجنة التنفيذية ستنظر في توصية لجنة المسابقات الغاء البطولة". وكانت البطولة قد توقفت بعد مرور جولتين من الدور الأول في مارس الماضي، على اثر تفشي "كوفيد-19". وحاول الاتحاد القاري إعادة استئناف البطولة، معتمدا نظام التجمع، على أن تقام المباريات بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وتم الاتفاق أن تستضيف البحرين والكويت والأردن مجموعات الغرب، وفيتنام المجموعتين السادسة والسابعة، لكن لم تتقدم أي من الدول لاستضافة باقي المجموعات (الرابعة والخامسة والثامنة والتاسعة). وكشف الاتحاد القاري سابقا في كتاب موجّه إلى الاتحادات الوطنية التي تشارك أنديتها في البطولة أنه تلقى طلباً من نظيره البحريني بتأجيل إقامة منافسات المجموعة الأولى التي تضم فرق المنامة المضيف والعهد اللبناني حامل اللقب وهلال القدس الفلسطيني والجيش السوري.

وجاء في الكتاب "إثر الاعلان عن تأجيل مسابقات الاتحاد الاسيوي خلال شهري مارس وابريل 2020، خطط الاتحاد لاستئناف مباريات كأس الاتحاد بعد القيام بمحادثات مكثفة مع الاتحادات الأعضاء والمعنيين الرئيسيين الآخرين من أجل اتمام الشكل والتواريخ الجديدة للمسابقة التي ستلعب على الرغم من تواجد قيود متعددة قائمة نظراً الى الوباء المتفشي على نطاق عالمي".

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وأضاف "لم تظهر اي اهتمامات عن استضافة كل من المجموعات السادسة والسابعة والثامنة في منطقة الآسيان بالاضافة الى أن الاتحاد الاسيوي غير قادر على الانتهاء من تحديد الاتحادين المستضيفين للمجموعتين الرابعة - الوسط والتاسعة - الشرق، في حين أن الاتحاد البحريني، مستضيف المجموعة الأولى، طالب بأن يتم تأجيل المسابقة الى 2021".

وتابع "بناءً على التحديات المشار اليها، سوف يحيل الاتحاد الاسيوي المسألة الى اللجان ذات الصلة لدراستها واتخاذ القرار بشأنها، وما ينتج عن ذلك سيتم تباعاً التواصل بمضمونه مع الاتحادات الأعضاء". وكان العهد اللبناني قد توج بطلاً في النسخة الماضية بفوزه على 25 أبريل الكوري الشمالي 1-صفر في المباراة النهائية التي استضافتها العاصمة الماليزية كوالالمبور عوضاً عن بيونغ يانغ.

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