شكرا لقرائتكم تزايد فرص كهربا في المشاركة مع الأهلي ضد الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النيجة لدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي للدفع بنجم الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" في جزء من مباراة الإسماعيلي المقرر لها الثامنة والنصف من مساء غداً ، الجمعة، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الممتاز ، وإستقر المدير الفني على ضم كهربا لقائمة الفريق التى سيتم إعلانها عقب مران اليوم لتُسافر مع الفريق للأسكندرية بعدما إنتهى إيقاف اللاعب لمدة 10 مباريات ، على أن يتم الدفع باللاعب في الشوط الثاني من المباراة إلا إذا حدثت ظروف جعلت المدرب السويسري يتراجع عن هذه الفكرة.

وكان الجهاز الفني للأهلي قد أعلن إنتهاء أزمة كهربا مع زميله بالفريق محمد الشناوي بعدما دخل الأول في مشادة عنيفة مع الثاني ليقوم جهاز الكرة بتغريم كهربا مليون جنيه ويُعلن الأخير تقبّله للعقوبة بشكل تام ويعتذر للجهاز الفني وزملاؤه بالفريق بجانب إعتذاره للشناوي أكثر من مرة لينتهي الموقف تماماً ويُسدل الستار عن هذه الأزمة وشارك كهربا بعدها في تدريبات الفريق الجماعية .

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وضمت قائمة الأهلي لمباراة الاسماعيلي ، كلاً من محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير -أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمود وحيد - علي معلول - محمد شكري - أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد مجدي "أفشة" - محمد فخري - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو - جونيور أجايي - مروان محسن - أليو بادجي وعمرو السولية.

وأجرى فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي «رابيد تيست» استعدادا لمواجهة الإسماعيلى وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفنى والإدارى التحليل وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية ، وكان الأهلي قد واصل انتصاراته بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري ، ليحلق منفردا بقمة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة.