شكرا لقرائتكم تأكيداً لـ"الخليج 365".. البرازيلى ريكاردو مديرا فنيا للإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان اجراءات التعاقد بصفة رسمية مع البرازيلي هيرون ريكاردو مديرا فنيا للفريق خلفا للفرنسي “ديديه جوميز” بعدما وصل المدير الفني البرازيلى فجر اليوم الخميس الى مطار القاهرة الدولي قادما من بلاده لتوقيع العقود بصفة رسمية والإنضمام للجهاز الفني الحالى والذى يضم أحمد العجوز المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص المدرب بجانب سعفان الصغير مدربآ لحراس المرمى .

البرازيلي سيتوجه مع الفريق الى الإسكندرية لمتابعة الاستعدادات لمباراة الأهلى التى من المقرر أن تنطلق مساء غدآ الجمعة ضمن مباريات الدوري العام.

ويملك ” ريكاردو ” سيرة ذاتية مميزة حيث قاد النادى الاسماعيلى فى ولايتين سابقتين ونجح فى المنافسة على الدوري العام ولعب مباراة فاصلة أمام النادى الأهلى عام ٢٠٠٩ ، بجانب توليه العديد من الفرق العربية أبرزها الهلال السودانى ومواطنه المريخ والأهلى القطري .

Advertisements

وتوجه مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بالاعتذار لجماهير ناديه عن سوء النتائج خلال الفترة السابقة مع وعد بمعالجة السلبيات من أجل تحسن النتائج، كما قرر تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وقبول اعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عقب الخسارة من المقاصة برباعية مقابل هدف فى الجولة السابقة للدوري ، كما قرر تعيين أحمد العجوز مدرباً ومديراً للكرة ومحمد حمص مدرباً مع إستمرار سعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى فى تشكيل الجهاز الفنى المنتظر الاعلان عنه عقب إتمام التعاقد مع المدرب الاجنبى.

وتولى ريكاردو تدريب الإسماعيلي مرتين الأولى في أكتوبر 2008 وقاد جيلا من الدراويش ضم شريف عبد الفضيل وعمر جمال وعبد الله السعيد وأحمد سمير فرج وأحمد خيري ومحمد حمص للوصول إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري مع الأهلي بعد التساوي في عدد النقاط بنهاية المسابقة ، وخسر الإسماعيلي الدوري لصالح الأهلي بهدف أمادو فلافيو ليرحل ريكاردوثم عاد لتدريب الدراويش مرة أخرى في فبراير 2014 واستمر لمدة عام حقق خلاله نتائج مقبولة.

وكان "اليوم السابع" قد أشار إلى أن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان أنهى اتفاقه مع البرازيلى هيرون ريكاردو ليقود الدراويش فى الفترة المقبلة خلفاً للفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى السابق، الذى رحل بالتراضى بين الطرفين بسبب سوء النتائج، مؤكداً أنه سيصل ريكاردو للإسماعيلية فى غضون ساعات قليلة برفقة مدرب أحمال أجنبى ليوقع عقود تدريب الفريق الأصفر.

وكان "اليوم السابع" قد أعلن الجمعة 4 سبتمبر أن ريكاردو وفوتا وبوكير هم المرشحين الاقوى لتدريب الاسماعيلى مؤكداً أن ريكاردو هو صاحب الحظ الاوفر لقيادة سفينة الدراويش ، حيث كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادي الاسماعيلي أن ناديه يفاضل بين ثلاثة مدربين اجانب سبق لهم تدريب الدراويش تمهيدا للتعاقد مع أحدهم ليقود الفريق الأصفر خلفا الفرنسي ديديه جوميز، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع:" فتحنا باب التفاوض مع البرازيلي هيرون ريكاردو والالماني ثيو بوكير والهولندي مارك فوتا لاختيار الأنسب منهم للعودة لقيادة الاسماعيلي وتبدو حظوظ ريكاردو هي الاقوي حتي الآن " .