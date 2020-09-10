شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يستقر على إقامة معسكر للمنتخب فى الخارج ديسمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد، أن هناك استقرار على دخول المنتخب فى معسكر مغلق خارجى فى شهر ديسمبر المقبل إستعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم مصر 2021 التى تستضيفها مصر يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة ، و هم صالة أكتوبرو العاصمة الإدارية الجديدة و برج العرب و إستاد القاهرة و يبحث منتخب مصر عن معسكر مثالى من أجل الوقوف على الخطوط النهائية على تشكيل اللاعبين فى المونديال تحت قيادة المدير الفنى الأسبانى روبيرتو جارسيا لتلاشى اي سلبيات فى المعسكرات السابقة على كافة المستويات ليكون الخطوة النهائية لفراعنة اليد ليكون احتكاك قوى .

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كما كشف مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، عن اختيار صالة أكتوبر لاستضافة تدريبات التجمع الأسبوعى للمنتخب الأول بعد العودة من معسكر الغردقة االذى إنطلق أمس ويستمر لمدة أسبوعين تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2021 التى تستضيفها مصر يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة، هى صالة أكتوبر واستاد القاهرة وصالة برج العرب وصالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مؤمن صفا، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، إنه رغم النجاح الكبير الذي تحقق فى حفل قرعة المونديال لكنها تبقى خطوة نحو أهداف الاتحاد الكبيرة من النسخة الأقوى من البطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير من العام المقبل، وقال صفا: القادم أفضل، انتهت القرعة ولكن العمل لم ينته، وعلينا أن نعمل أكثر وأكثر من أجل تحقيق النجاح المطلوب والوصول إلى أهدافنا بعيدة المدى فى المونديال، وأشار إلى أنه كتيبة كرة اليد المصرية تختلف بطبيعتها ودائما بداخلها طاقات كبيرة وتركيز من أجل ريادتها العالمية.