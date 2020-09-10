شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف مفاجأة جديدة بشأن كأس أمم افريقيا 2010 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمادة المصرى عضو اتحاد الكرة السابق، مفاجأة جديدة بشأن كأس أمم افريقيا 2010 والتي توج بها منتخب مصر للمرة الثالثة على التوالي بعد نسختىّ 2006 و2008 ، وأكد المصرى أن ما يتردد عن أن اتحاد الكرة المصرى احتفظ بالنسخة الأصلية من كأس افريقيا غير صحيح ، موضحا أن اتحاد الكرة حصل على نسخ تقليد وليست أصلية لبطولات افريقيا.

وشهدت الساعات الماضية تأكيدات بأن كأس أمم افريقيا 2010 الذى اختفى من اتحاد الكرة كان النسخة الأصلية حيث احتفظت مصر بها بعد تتويجها بالكأس للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما نفاه حمادة المصرى لافتا إلى أنه بعد حادثة حريق اتحاد الكرة نجح في استرداد كأسين وتم تسليمهما لثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة.

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أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة واقعة فقد الاتحاد المصري لكرة القدم كأس بطولة الأمم الأفريقية لعام 2010 من بين مقتنياته إلى "نيابة الأموال العامة العليا" بمكتب "النائب العام" للتحقيق فيها تحقيقا قضائيا.

كانت "وزارة الشباب والرياضة" -بعد ما أُثير بالمواقع المختلفة من فقد بعض المقتنيات من الاتحاد- قد خاطبت "النيابة العامة" بما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمعرفتها من التفتيش على الاتحاد، وتبينها فقد الكأس المذكور، وتضارب الأقوال بين مسئولي الاتحاد حول أسباب فقده؛ بطلب التحقيق في الواقعة.