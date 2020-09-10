الامارات | تأجيل انطلاق الدوري الإسباني 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انطلاق الدوري الإسباني 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأجل انطلاق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2020 / 2021 لمدة 24 ساعة بسبب خلاف بين رابطة الدوري والاتحاد الإسباني. وأكدت رابطة الدوري مساء أمس أن المباراة بين غرناطة وأتلتيك بلباو ستقام السبت بدلا من الجمعة لأن اتحاد الكرة أصر على ضرورة عدم إقامة مباريات أيام الجمعة. وعارض الاتحاد الإسباني لفترة طويلة إقامة المباريات أيام الجمعة أو الاثنين بسبب التأثير المحتمل على حضور الجماهير.

ولم يكن هذا مصدر قلق خلال فترة ما بعد الإغلاق لإنهاء الموسم الماضي، حيث أقيمت المباريات بدون حضور الجمهور، لذلك تم السماح بإقامة المباريات أيام الجمعة والاثنين. ولكن الاتحاد الإسباني يعتقد أنه لا يجب تطبيق هذا الأمر مرة أخرى حتى ولو أن الجماهير لم يُسمح لها بالعودة للملاعب مرة أخرى حتى الآن.

وأصدرت رابطة الدوري بيانا تؤكد فيه أن مباراة غرناطة وبلباو ستقام يوم السبت، بعد موعدها المحدد بـ24 ساعة. وأعلنت عزمها على إجراء محاولة مع الاتحاد الإسباني للسماح بإقامة المباريات أيام الجمعة مع بداية الجولة الثانية.

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