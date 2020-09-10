شكرا لقرائتكم خبر عن «البنا» يدير سموحة ضد الزمالك.. تعرف على حكام اليوم بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة المباريات المقرر إقامتها اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت أسماء الأطقم كالتالي:

بيراميدز ضد المصري: إبراهيم نورالدين ويعاونه هاني العراقي ومحمد عزازي، وأحمد على حكما رابعا، وحكم فيديو خالد الغندور، ويساعده حمادة الجلاوي.

المقاولون ضد حرس الحدود: محمد يوسف ويعاونه إبراهيم السوداني وأحمد كمال، ولطفي شعبان حكما رابعا، وحكم فيديو محمد عباس قابيل، ويساعده مصطفى عثمان.

الإنتاج الحربي ضد أسوان: جهاد جريشة ويعاونه أحمد لطفي وعماد العقاد، وطاهر أيمن حكما رابعا، وحكم فيديو نادر قمر الدولة، ويساعده عمرو رمضان.

سموحة ضد الزمالك: محمود البنا ويعاونه محمود أبوالرجال وأحمد توفيق، وهاني أمين حكما رابعا، وحكم فيديو محمود دسوقي، ويساعده أحمد حامد.

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