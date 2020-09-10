شكرا لقرائتكم خبر عن الآلام تعاود محمد هاشم في تدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاودت الآلام محمد هاشم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال أداء برنامجه التأهيلي.
وغاب هاشم، عن المشاركة في مباريات الإسماعيلي الأخيرة، بسبب الإصابة التي تعرض لها.
وحدد الجهاز الطبي، خمسة عشر يوماً لعودة محمد هاشم، للتدريبات الجماعية.
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