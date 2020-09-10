شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المصري: كريم العراقي بدأ في تنفيذ برنامجه التدريبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد كريم السعدني، طبيب النادي المصري، برنامج تدريبي خاص لكريم العراقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويعاني العراقي، من تمزق في العضلة الأمامية، تعرض له خلال مواجهة فريقه أمام الأهلي، وسيغيب على إثره أربعة أسابيع عن مباريات المصري.

ويتضمن البرنامج التأهيلي الذي يؤديه العراقي، أداء بعض التدريبات المائية، فضلاً عن أداء بعض تدريبات تقوية العضلات، داخل صالة الجيمانيزوم.