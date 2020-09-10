شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المصري يعلن غياب قائد الفريق حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الأشعة التي أجراها إسلام صلاح، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.
وتعرض صلاح للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، غاب على إثره عن الفريق طوال الفترة المنقضية.
وانتظم صلاح في معسكر إعداد المصري، ببرج العرب، لأداء المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي للمصري.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,403
-
تعافي
80,689
-
وفيات
5,577
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب المصري يعلن غياب قائد الفريق حتى نهاية الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.