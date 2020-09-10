شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المصري يعلن غياب قائد الفريق حتى نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثبتت الأشعة التي أجراها إسلام صلاح، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وتعرض صلاح للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، غاب على إثره عن الفريق طوال الفترة المنقضية.

وانتظم صلاح في معسكر إعداد المصري، ببرج العرب، لأداء المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، تحت إشراف الجهاز الطبي للمصري.