شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مواجهة الزمالك أمام سموحة.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة نظيره الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الممتاز المصري.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء، فيما تتم إذاعتها عبر قناة «أون تايم سبورت».
يحكم اللقاء طاقم تحكيم مكون من: محمود البنا، ويعاونه محمود أبوالرجال وأحمد توفيق، وهاني أمين حكما رابعا، وحكم الفيديو محمود دسوقي، ويساعده أحمد حامد.
يدخل سموحة اللقاء بجهاز فني جديد، بقيادة أحمد سامي، ومحتلا المركز الخامس برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 51 نقطة.
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