شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتحاد كرة الطاولة بعدن يحدد بدء خطة نشاطه للموسم الجديد 2020 ـ 2021 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حدد اتحاد كرة الطاولة بالعاصمة عدن ، تدشين خطة نشاطه للموسم الجديد 2020 ـ 2021 بإقامة بطولتين للفرق والفردي لمختلف الفئات العمرية للأندية الرياضية في شهري أكتوبر و نوفمبر من العام الجاري 2020 ،و اقامة دورتين تأهيليتين للمدربين و الحكام ، وذلك خلال شهر ديسمبر من العام الجاري 2020.



وأوضح أمين عام اتحاد كرة الطاولة محمد عبده حيدر أن الاتحاد وجه خطاب إلى الأندية الرياضية أشعرهم فيه بأن البطولتين ستقامان بمشاركة لاعبين من فئات العمومي والشباب والناشئين والبراعم..مشيرا إلى أن بطولة الفرق ستقام في منتصف شهر أكتوبر فيما تقام بطولة الفردي في منتصف شهر نوفمبر القادم.

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