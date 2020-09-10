شكرا لقرائتكم الأهلي: لا يوجد شرط جزائى فى عقد محمد إبراهيم مع المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مصدر مطلع داخل النادي الأهلي الأنباء التي ترددت عن وجود شرط جزائي في عقد محمد إبراهيم مع ناديه المقاصة، وبالتالي يتثنى للإدارة الحمراء دفع الشرط الجزائي وضم محمد إبراهيم دون موافقة مصر المقاصة، وقال المصدر لليوم السابع :"نلجأ للطرق الشرعية لضم أي لاعب ومنهم محمد إبراهيم الذي يرتبط بعقد ممتد مع المقاصة حتى نهاية الموسم القادم..هناك أندية ترغب في ضم اللاعب أيضاً منها بيراميدز إلا أننا نعول على رغبة اللاعب والذي أكد لنا أن الأهلي هو الخيار الأول بالنسبة له".

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واستطلع مسئولو النادي الأهلي طلبات نظرائهم في مصر المقاصة الخاصة ببيع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الفيومي لتعويض رحيل رمضان صبحي والذي رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب انتهاء إعارته من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي وانتقاله رسميا لبيراميدز، ويقدم محمد ابراهيم مستويات رائعة مع الفريق الفيومى منذ استئناف بطولة الدورى العام، الأمر الذى أعاد بريقه بشكل كبير ويقربه من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وارتبط اسم محمد ابراهيم بالانتقال للأهلى منذ فترة فى الوقت الذى تجددت المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى بعد تألق اللاعب.

وعرض الأهلي شراء محمد إبراهيم مقابل 10 ملايين جنيه في الوقت الذي يشترط مصر المقاصة الحصول على 30 مليون جنيه خاصة بعد تلقى الفريق الفيومي عرضاً بهذه القيمة من بيراميدز، مما يعني أن الفرق بين عرض الأهلي وطلبات المقاصة هو 20 مليون جنيه، وحصل المقاصة على خدمات اللاعب بدون دفع أى أموال بعد استغناء الزمالك عن خدماته.