شكرا لقرائتكم المصري يقرر إعادة شيخ موكورو بعد رحيل طارق العشري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد الإيفوارى شيخ موكورو لاعب وسط المصرى البورسعيدى إلى تدريبات الفريق البورسعيدى بعد رحيل طارق العشرى المدير الفنى السابق للفريق الساحلى والتعاقد مع على ماهر الذى طلب عودة جميع اللاعبين للتغلب على الأزمة التى يعيشها النادى بسبب ضرب وباء كورونا لصفوف الفريق بالكامل وتواجد أكثر من لاعب فى مرحلة نقاهة خلال الفترة الحالية وهو ما أدى لحدوث أزمة داخل التشكيلة الأساسية للفريق والإستعانة بعدد كبير من الناشئين للتغلب على تلك الأزمة خاصة مع تلاحم المباريات وعدم وجود وقت كافى لتأهيل العائدين من فيروس كورونا ، ويأمل المدير الفنى إلى تجهيز موكورو سريعا حتى يتم الإستعانة به فى منطقة وسط الملعب فى ظل النقص العددى الرهيب الذى يعيشه الفريق .

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وقرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى تحفيز اللاعبين بمضاعفة مكافآت الفوز فى المباريات المقبلة بداية من لقاء بيراميدز غدا فى الجولة السادسة والعشرين للدورى حتى يستطيع الفريق تخطى الكبوة الموجود بها حاليا باحتلاله المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة والذى يؤدى لهبوط الفريق للقسم الثانى حال استمراره فى نفس الترتيب بنهاية المسابقة وهو ما جعل مجلس الإدارة يتحرك من جانبه ويقوم بتعديل مكافآت الفوز بناء على طلب رغبة عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للنادى بالإتفاق مع على ماهر المدير الفنى لاسيما وأن الفريق مازال لديه الأمل على تخطى المحنة فى ظل تأجيل ثلاث مباريات له أمام الإسماعيلى والإتحاد السكندرى وحرس الحدود .

وحذر على ماهر لاعبيه من خطورة ثنائى بيراميدز عبد الله السعيد والغانى جون أنطوى وذلك قبل لقائهم المرتقب غدا الخميس فى الجولة السادسة والعشرين للدورى مؤكدا لهم على ضرورة غلق المساحات أمام السعيد وعدم ترك الثانى لوحده داخل منطقة الجزاء وهو ما سيكلف الفريق الكثير فى حالة ترك أو نسيان اللاعبين داخل أرضية الملعب .