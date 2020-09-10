تاريخ مواجهات بيراميدز والمصري .. الأهرام لايعرف طريق الفوز على أبناء بور سعيد

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جدة - عمرو شويل يواجه فريق بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى في الثالثة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية بإفتتاح الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين ، يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد تلقيه خسارتين أمام الزمالك بهدفين دون رد ثم أمام الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة ، فيما تعادل المصرى مع انبى بهدف لكل فريق بنفس الجولة.





*ترتيب بيراميدز والمصرى البورسعيدى فى جدول الدوري

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 41 هدف وتلقت شباكه 27 هدف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر في 10 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 26 هدف فيما لايزال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة مع حرس الحدود والاتحاد السكندرى والاسماعيلى.





*تاريخ مواجهات بيراميدز والمصرى البورسعيدى

تاريخيا مباراة اليوم، هي الثامنة في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، تفوق المصري في جميع المواجهات السابقة، محققا الفوز في أول 4 مباريات متتالية، وتعادلا في ثلاثة مباريات سجل المصرى 15 هدفا مقابل 8 فقط لبيراميدز.

التقيا لأول مرة في موسم 2014/2015 عندما صعد بيراميدز تحت مسماه القديم "الأسيوطي سبورت" للمرة الأولى لمسابقة الدوري، قبل هبوطه في نهاية الموسم.

أول مباراة جاءت في الجولة الثانية، بإستاد الإسماعيلية، وفاز المصري الذى خاض المباراة كضيف بثلاثة أهداف مقابل هدف في 20 سبتمبر 2014، وأدارها الحكم حسام الجلاد ، سجل التوجولي ويلسون أكاكبو أول أهداف المباراة، وأضاف أحمد رءوف هدفين، بينما سجل إدوارد توماس هدف الأسيوطي الوحيد.

وفى الدور الثاني بالإسماعيلية أيضا، أكد المصري تفوقه ذهابا وإيابا، بالفوز كصاحب تنظيم بهدفين دون رد في الجولة رقم 21، سجلهما أحمد رءوف بالتخصص، وعاشور الأدهم في الأول من مايو 2015، في مباراة أدارها الحكم أحمد حمدي.

ثم عاد الأسيوطي العام قبل الماضي قبل تغيير مسماه مطلع الموسم الماضي، وتحت قيادة حسام حسن فاز المصري ذهابا ببرج العرب، بهدفين مقابل هدف لأصحاب التنظيم، في الجولة العاشرة في 23 نوفمبر 2017 ، سجل للمصري أحمد شكري، وإسلام أبو سليمة في أول ثلث ساعة، قبل أن يسجل شريف دابو هدفا عالميا للأسيوطي، في مباراة أدارها الدولي محمد عادل الذى أشهر البطاقة الحمراء لظهير المصري مصطفى علي مارسيلو.

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وفى الدور الثاني، أكد المصري فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الأسبوع 27، تقدم أحمد شكري للمصري، وأضاف إسلام صلاح هدفين، بينما سجل الأسيوطي هدفه الوحيد من ضربة جزاء احتسبها الدولي إبراهيم نور الدين، نفذها بنجاح محمد رزق إمام.

وفي العام الماضي، تعادل الفريقان بثلاثة أهداف لكل منهما، سجل لبيراميدز كل من جون سيفونتيني، وكينو بمساعدة كريم العراقي مدافع المصري، وناصر منسي، بينما سجل للمصري حسين رجب، ثم أضاف أحمد جمعة من ضربة جزاء، وسعيدو سنبوري في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وفي الدور الثاني بهدف لكل منهما، تقدم عمر خربين لبيراميدز، وتعادل محمود وادي للمصري.

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بالتعادل بين الفريقين تقدم عبدالله السعيد لبيراميدز وتعادل حسن على للمصرى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة التاسعة للمسابقة على ستاد السويس فى 21 ديسمبر 2019.





*تشاتشيتش يبحث عن طوق النجاة وماهر يفتش عن أول فوز

وطالب الكراوتى انتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بإيقاف مسلسل نزيف النقاط لضمان الاستمرار في ملاحقة الزمالك على المركز الثانى لاسيما أن موقفه في الاستمرار مع الفريق بات محل غموض كبير حال إستمرار تراجع النتائج ، في المقابل يطمع على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى في خطف أول فوز له مع الفريق بعد حصد نقطة في الجولة الماضية للهروب من المطب الصعب الذى يعيشه الفريق.





*التشكيل المتوقع لبيراميدز والمصرى البورسعيدى

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المصرى مكون من :"مهدي سليمان -علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - إيريك تراوري - جون أنطوي".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام بيراميدز مكون من :"أحمد مسعود - حجاج عويس - إسلام أبو سليمة - عبدالرحمن زين - عمر كمال - فريد شوقى - عمرو موسى - مصطفى طيارة - مفتاح طقطق - أحمد ياسر - أوستين أوموتو".