شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مشاركة حسين الشحات فى تدريبات الأهلي الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم حسين الشحات لاعب الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الأثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز والتى ستقام في إستاد برج العرب ، وحصل اللاعب على الضوء الأخضر بالمشاركة في المشاركة في المران الجماعي بعد أربعة أيام تقريباً حيث سيكون وقتها قد أنهى برنامج التأهيل الذى بدأه الثلاثاء قبل الماضي في بداية راحلة العودة للملاعب عقب إجراء جراحة "الفناق" منذ ثلاثة أشهر وتحديداً يوم 21 يونيو الماضي ، ويتابع الجهاز الفني للأهلي حالة اللاعب بشكل مُستمر بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.

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ويخوض الاهلي مباراة هامة أمام الأسماعيلي في الثامنة والنصف من مسء غداً ، الجمعة، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز ، على أن يواجه الأتحاد بعدها بـ72 ساعة تقريباً بنفس الملعب.

من ناحية أخرى ، يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، اجتماعاً من لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة عدة أمور مهمة خاصة بفريق الكرة، وفى مقدمتها تعديل وتمديد عقود بعض لاعبى الفريق، أبرزهم عمرو السولية، وكذلك حسم مصير الصفقة الأجنبية المُقرر أن يُبرمها النادى الصيف الجارى، حيث يدرس النادى حالياً الاستغناء عن لاعب أجنبى بخلاف الأنجولى جيرالدو من أجل ضم أجنبى جديد، ويُفاضل مسئولو النادى بين المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجاى للاستغناء عن أحدهما من أجل ضم الأجنبى الجديد.