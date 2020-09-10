شكرا لقرائتكم دورى الطائرة .. هل يحسم الأهلي اللقب أمام طلائع الجيش غدا ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام غدا الجمعة الجولة قبل الأخيرة فى دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 و التى تشهد لقاءات مهمة ستحدد بنسبة كبيرة ملامح صاحب إنتزاع اللقب ،و يحتاج الأهلى إلى الفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش غدا من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك ، خاصة أنه يدخل لقاء الطلائع و معه 57 نقطة .

أما الزمالك صاحب الـ 53 نقطة ، فيحتاج إلى خسارة الأهلى غدا أمام طلائع الجيش وفوزه على الإتحاد السكندرى من أجل التفكير فى حصد اللقب أمام الأهلى فى لقاء النهائى الأثنين المقبل على صالة المقاولون العرب .

و تشهد الجولة الـ 21 المقرر لها غدا مبارات هامة فى تحديد باقى المراكز بخلاف الأهلى و الزمالك بين أندية كلا من، سموحة مع بتروجت و هليوبوليس مع الشمس و سبوتنج مع الطيران و القناة مع طنطا .

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وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.

كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، أن اعتراض بعض أندية الدقهلية والشرقية على عدم تواجدهم فى التصنيف الخاص بالجمعية العمومية المقبلة لتغيير بعض بنود اللائحة يؤجل الإعلان عن موعد انعقاد اجتماع العمومية، وقال حمدى فى تصريح لـ اليوم السابع، إنه يعيد النظر حاليا فى اعتراض هذه الأندية قبل الدعوة النهائية لانعقاد الجمعية العمومية وإخطار الأندية حتى يتمكن من إقامة العمومية طبقا للائحة دون أي بنود تبطل إقامتها.

وكلفت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إبراهيم فخر الدين نجم الطائرة ومدرب الأهلى السابق والمنتخب بتشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين استعددا للبطولات الأفريقية المقبلة، واتخذت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى قرارا بإلزام الأندية بضرورة تفعيل عقود للمدربين لحفظ حقوقهم.