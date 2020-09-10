شكرا لقرائتكم الخطيب يبحث مع لجنة التخطيط تعديل عقد السولية والضحية الثانية بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي إجتماعاً مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي أجتماعاً هاماً خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشة عدة أمور هامة خاصة بفريق الكرة يأتي في مقدمتها تعديل وتمديد عقود بعض لاعبي الفريق في مقدمتهم عمرو السولية وكذلك حسم مصير الصفقة الأجنبية المُقرر أن يُبرمها النادي الصيف الجاري، حيث يدرس النادي حالياً الإستغناء عن لاعب أجنبي بخلاف الأنجولي جيرالدو من أجل ضم أجنبي جديد ويُفاضل مسئولو النادي بين المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيورأجاي للإستغناء عن أحدهما من أجل ضم الأجنبي الجديد.

من ناحية أخرى ، عاد رجب بكار نجم دفاع بيراميدز ومنتخبنا الوطني لحسابات الأهلي لتدعيم مركز الظهير الأيمن بعد تأكد رحيل أحمد فتحي عن الفريق الأحمر نهاية الموسم الجاري، وفشل محاولات الإبقاء عليه لوجود خلافات كبيرة حول المقابل المادي، ورغم ابتعاد رجب بكار عن الصور خلال الفترة الماضية، إلا أنه سرعان ما عاد ليتصدر قائمة المرشحين لخلافة الجوكر في مركز الظهير الأيمن بالأهلي، خاصة بعد فشل مفاوضات ضم باهر المحمدي من الإسماعيلي.

Advertisements

وطالب رجب بكار إدارة النادى الأهلى بتحديد موقفها النهائى فى ملف ضمه، خاصة بعد تلقيه أكثر من عرض خارجى خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى يرغب نادى بيراميدز فى تمديد عقده والإبقاء عليه، بالإضافة لتلقيه عرضاً مغرياً من الزمالك خلال الفترة الماضية.

وعرض رجب بكار على إدارة بيراميدز التنازل عن باقي مستحقاته لدى النادي لتسهيل انتقاله للأهلي، في الوقت الذي طالبته إدارة ناديه بغلق ملف الرحيل لحين انتهاء منافسات بطولة الكونفدرالية الافريقية، خاصة بعد وصول الفريق للدور نصف النهائي وأصبح قريباً للغاية من حسمها في مشاركته الافريقية الأولى، وتوصل مسئولو الأهلى إلى اتفاق مع رجب بكار للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء فيما يخص بنود عقده الشخصي، كما وقع الظهير الدولي على عقود مبدئية منذ فترة.