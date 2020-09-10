شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يكشف عن حقيقة رحيل إكرامى الشحات عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أن مصير الكراوتى انتى تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز مرهون بنتيجة مباراة حوريا كوناكرى الغينى فى الكونفدرالية ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" الناس فى بيراميدز مش راضين عن مشوار انتى تشاتشيتش مع الفريق بس بيقولوا مينفعش يمشى دلوقتى ، إنما لو خسر من حوريا كوناكرى فى الكونفدرالية لن يعود من الطائرة سيكون هناك قرار بإقالته فوراً"

ويضيف شوبير:" بيراميدز إذا فكر فى التعاقد مع مدرب أجنبى لخلافة تشاتشيتش فكل الخيارات مطروحة أمامه قد تشمل مثلا ايمرى أو مارك فوتا أو مارتن يول ، أى مدرب كبير بيراميدز يستطيع التعاقد معه ، أما لو فكر فى مدرب محلى فليس هناك سوى إيهاب جلال فى خيارات مسئولى بيراميدز"

وأكمل شوبير:"بيراميدز قرر رحيل احمد حمودى والحارس أحمد دعدور وعمر العيونى رفض الاستمرار ".

Advertisements

وعن الاهلى قال شوبير :" هتسمعوا كلام كتير عن مفاوضات مع لاعبين اجانب ولكن ليس هناك شىء مؤكد ، المؤكد فقط وبنسبة 100% أن الاهلى يبحث عن عرض للانجولى جيرالدو".

وعن رحيل إكرامى الشحات عن الاهلى قال شوبير:"كابتن اكرامى اسم كبير ورمز لاينسى فى تاريخ الاهلى ، ولكن الناس فى الاهلى مش راضيين عن ظهوره مؤخراً فى أحد البرامج التليفزيونية للحديث عن الازمات الاخيرة والخاصة بنجله شريف إكرامى وزوج ابنته رمضان صبحى وبيقولوا ده مش وقته ومكنش المفروض يتكلم حالياً ، أما انهم يمشوه أو يكمل معنديش معلومة عنها".

ودخل الهولندى مارك فوتا، المدير الفنى السابق للإسماعيلى والاتحاد السكندرى وساوثهامبتون الإنجليزي والوحدة الإماراتى، دائرة المرشحين لتولى قيادة فريق بيراميدز خلال الفترة المقبلة، خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى أصبح على حافة هاوية الرحيل عن قيادة الفريق السماوى، خاصة بعدما تعرض بيراميدز للخسارة أمام الزمالك ثم من الجونة، ليبتعد نسبيًا عن صراع المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى، والذى كان سيضمن للفريق السماوى المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بالموسم الجديد.

ورحل فوتا عن قيادة فريق الوحدة الإماراتى ليصبح حرًا فى الوقت الحالى، الأمر الذى دفع مسئولى الإسماعيلى وبيراميدز للتفكير فى إمكانية التعاقد مع المدرب الهولنى المخضرم فى الفترة المقبلة، إلا أن المقابل المادى الذى سيشترطه مارك فوتا من المتوقع أن يكون عائقَا أمام موافقته على العودة لقيادة الدراويش، ويصبح قريبًا من الفريق السماوى، الذى يُعد الفريق لحصد البطولات خلال المرحلة المقبلة.